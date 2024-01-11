Путин назначил губернатора Дегтярева «следующим за Господом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Дегтярев

Президент России Владимир Путин пошутил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии и является «следующим после Господа». Так он прокомментировал заслуги главы региона по удержанию цен на яйца во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, передает РИА Новости.

Во время общения с главой государства акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала, что на фабрике случилась вспышка птичьего гриппа, из-за чего пришлось уничтожить более полумиллиона куриц. Она заявила, что, несмотря на это, в декабре 2023 года удалось произвести 25 млн яиц только благодаря «божьей помощи» и вере Дегтярева.

Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии, — пошутил в ответ Путин.

Российский лидер также поинтересовался у Кузнецовой, не птицеводы ли ответственны за резкий скачок цен на яйца в стране. В ответ она сообщила, что этот процесс находится на контроле птицефабрики и губернатора региона.

Ранее Путин заявил, что резкий рост цен на яйца в России связан с увеличением его потребления. По словам главы государства, власти вовремя не сориентировались и не открыли своевременно импорт продукции.