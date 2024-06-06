Путин нашел описание для людей, отрицающих вклад СССР в разгром фашизма Путин назвал недобросовестными людей, отрицающих вклад СССР в разгром фашизма

СССР внесла основной вклад в разгром фашизма, по последним данным, во время войны погибло 27 млн советских людей, однако страны Запада приняли решение не приглашать Россию на годовщину высадки в Нормандии, констатировал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. От России «не убудет», подчеркнул он, однако вызывает вопросы тот факт, что на мероприятии будут присутствовать те, «кто возводит неонацистов на пьедестал почета», передает пресс-служба Кремля.

Я думаю, что там будет руководство нынешнее Украины присутствовать, но послушайте меня. Как можно праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями? — отметил он.

Путин подчеркнул, что именно «Сталин настоял, чтобы Франция была подписантом Акта о капитуляции Германии», в то время как «Соединенные Штаты и Великобритания возражали», однако Париж «об этом не помнит, или не хочет помнить». Вклад СССР в борьбу с фашизмом неоспорим, и «только недобросовестные люди могут передергивать эти факты», заключил он.