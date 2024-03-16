Путин назвал Ширвиндта выдающимся и обаятельным актером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста России Александра Ширвиндта. Глава государства подчеркнул, что президент Театра сатиры посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, а также был доброжелателен к коллегам и ученикам.

Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино, — сказано в телеграмме.

Ранее российский художник Никас Сафронов вспомнил, что Ширвиндт на одном из празднований смог рассмешить актрису Софи Лорен. По его словам, президент Театра сатиры способен создавать «вихрь интереса вокруг себя».

До этого народная артистка России Зоя Зелинская назвала смерть Александра Ширвиндта большой трагедией. По ее словам, «ушел человек, который мог каждого развеселить и развлечь, удивить и обрадовать».

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.