Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Днем независимости страны. Глава государства отметил, что Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, завоевал авторитет на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки, передает Report.
Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня, — подчеркнул Путин.
Он заявил, что Россия придает большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах.
Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии, — добавил Путин.
В Кремле ранее оценили переговоры Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча прошла очень хорошо. Переговоры заняли около двух часов.