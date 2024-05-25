Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Ильхам Алиев, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Днем независимости страны. Глава государства отметил, что Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, завоевал авторитет на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки, передает Report.

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня, — подчеркнул Путин.

Он заявил, что Россия придает большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах.

Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии, — добавил Путин.

В Кремле ранее оценили переговоры Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча прошла очень хорошо. Переговоры заняли около двух часов.