Путин напомнил об Олимпийской хартии после дисквалификации Валиевой Путин связал ограничения в спорте с нарушением прав человека

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Президент РФ Владимир Путин

Ограничения прав в спорте сопоставимы с нарушениями прав человека, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Глава государства подтвердил свои слова, сославшись на прописные правила Олимпийской хартии, передает ТАСС.

В Олимпийской хартии записано, что спорт — это право человека. Любой спорт — право человека. Поэтому любые ограничения — это ограничения прав человека, — заявил Путин.

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Решение суда будет действовать в течение четырех лет.

Позднее это решение прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что произошедшее является примером политизации спорта. Она добавила, что дисквалификации Валиевой можно считать проявлением нечистоплотной конкуренции. Россия намерена продолжать отстаивать права россиянки перед международными структурами, заверила дипломат.