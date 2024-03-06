Соединенные Штаты своими действиями в Ираке, Сирии и бывшей Югославии сами «выпустили джинна из бутылки», подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Белый дом принимал все решения в обход Совета Безопасности ООН, напомнил глава государства.

События в Ираке, допустим. Все же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН. В той же Сирии, в бывшей Югославии. Я сейчас не буду говорить о причинах, но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН, — отметил Путин.