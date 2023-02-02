Путин заявил, что у немецких элит выветривается память о жертвах нацистов

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва»

Элиты в Германии забыли о том, что первыми от нацизма пострадали немецкие антифашисты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде. При этом он подчеркнул, что граждане ФРГ помнят об этом.

В Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма, были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается, — сказал Путин.

По его словам, страны Запада втягивают Германию в новый конфликт с Россией, однако «современная война будет для них совсем другой».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве. Он посоветовал нынешнему руководству Германии объяснить своим гражданам, зачем Берлин ранее помогал киевскому режиму готовиться к войне с Россией, а теперь втягивает в это противостояние немецкий народ.