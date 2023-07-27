Путин наградил военкора Журавлева орденом Мужества посмертно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно, документ опубликован на сайте главы государства. Награды также удостоились еще трое представителей СМИ.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича — военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно), — говорится в тексте указа.

Орденами Мужества также отмечены фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

О гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне проведения спецоперации стало известно в субботу, 22 июля. Журналист погиб недалеко от населенного пункта Пятихатки в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Военкор находился в гражданском автомобиле, который и попал под обстрел ВСУ.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели журналиста. По поручению главы ведомства, военкор будет посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».

В Кремле назвали руководство Украины ответственным за гибель военкора Журавлева в результате обстрела, а сам обстрел — сознательной атакой на корреспондентов, работающих в зоне СВО.