Путин наградил Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Президент России Владимир Путин наградил артиста театра и кино Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, указ об этом появился на официальном портале правовой информации. В документе сообщается, что орден вручен актеру «за вклад в развитие культуры и искусства».

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Машкова Владимира Львовича — художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры Москвы «Московский театр Олега Табакова», — говорится в тексте указа.

4 декабря стало известно, что Машков был избран на должность председателя Союза театральных деятелей. Такое решение было принято на внеочередном съезде организации.

Изначально на пост главы союза были выдвинуты пять кандидатур, но четверо из них взяли самоотвод. В итоге Машков стал безальтернативным претендентом. До этого СТД на протяжении 27 лет возглавлял Александр Калягин.

По данным РБК, сам Калягин выдвигал на пост председателя Союза Александра Лазарева. Среди других претендентов — директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и новый гендиректор ГАБТ Валерий Гергиев.

Ранее Машков заявил, что готов стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах. По словам актера, он с гордостью примет такое предложение, если оно поступит. В прошлом Машков уже был в числе доверенных лиц Путина на президентских выборах. Кроме того, он был доверенным Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.