Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова

Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Парламентарий получила госнаграду за выдающиеся заслуги в освоении космоса.

За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну, — говорится в документе.

Орден был учрежден в мае, им будут награждать за заслуги в организации и успешной реализации космического полета, за заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности РФ, за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники.

В марте 2023 года на сайте Российского государственного архива научно-технической документации впервые были опубликованы кадры с места гибели Юрия Гагарина.