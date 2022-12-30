Путин наградил Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние»

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Светлана Медведева

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» президента Фонда культурных инициатив Светлану Медведеву. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что знак присужден Медведевой за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Фонд социально-культурных инициатив был основан в 2008 году, Светлана Медведева — супруга третьего президента РФ, ныне заместителя совета безопасности Дмитрия Медведева — является руководителем организации с момента основания. Отмечается, что при ее личном участии разработан целый ряд важных социальных, культурных и образовательных проектов.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд социальных инициатив «Народное единство» и российское деловое общество RU TALKS провели вечер в поддержку пострадавших мирных граждан во время спецоперации на Украине. Он прошёл в формате выставки картин художника Александра Шилова. Светлана Медведева стала одним из инициаторов организации мероприятия.

Также стало известно, что Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Чечни Рамзана Кадырова. Поводом стал вклад политика в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Кадыров поблагодарил российского лидера за столь высокую оценку его деятельности.