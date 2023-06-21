Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Сергей Собянин

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина, который сегодня отмечает 65-летие, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщается на официальном портале правовой информации. В пояснении к награде сообщается, что Собянин получили ее «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы».

По тому же указу ордена получили предприниматели и сотрудники разных сфер. Кроме того, некоторые россияне удостоились звания заслуженных учителей и работников транспорта. За заслуги в укреплении семьи несколько человек получили ордена «Родительская слава».

6 июня Путин подписал указ о награждении писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Глава государства также посмертно наградил орденом Мужества Александра Шубина, погибшего в результате теракта с подрывом автомобиля Прилепина.

Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений о введении новых государственных наград за заслуги в боевых действиях на Украине пока не принималось. По его словам, речь идет в том числе и о медалях за взятие Артемовска. Он отметил, что за последние три месяца российские власти ввели ряд новых госнаград.