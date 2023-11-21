Путин наградил президента Таджикистана российским орденом Путин вручил Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Президент России Владимир Путин вручил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщается на сайте Кремля. Глава РФ наградил его за большой вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

Эмомали Рахмон награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Указом Президента России за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию. В его делегацию вошли главы МИД, Минобороны, МВД, Минтруда, Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, Минэнерго, Министерства промышленности и новых технологий и другие официальные лица страны.

У трапа самолета Рахмона встретил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Визит президента Таджикистана продлится два дня. Отмечалось, что во время встречи с Путиным он обсудит двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной сферах и стратегическое партнерство, а также региональные и международные вопросы. Ожидается, что по итогам переговоров президенты подпишут несколько документов.