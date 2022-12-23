Путин наградил помощника главы Чечни Ваху Геремеева медалью «За отвагу»

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вручил медаль «За отвагу» помощнику главы Чечни Ваху Геремееву, информация об этом опубликован на портале правовой информации. Также «Орденом мужества» награжден директор общества «Россети центр» Игорь Маковский.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Геремеева Ваху Садулаевича — помощника главы Чеченской Республики, — говорится в тексте указа.

22 декабря Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Руководитель региона поблагодарил российского лидера за столь высокую оценку его деятельности.

В июле Кадыров уже писал, что Путин наградил его орденом Александра Невского по представлению заместителя председателя российского правительства Марата Хуснуллина. Он утверждал, что указом президента его представили к государственной награде за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни. Все президентские указы публикуют на официальном сайте правовой информации, однако тогда указ о награждении Кадырова орденом Невского на портале не появился.