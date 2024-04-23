Путин наградил погибшего корреспондента «Известий» Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего корреспондента Еремина

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего корреспондента «Известий» Семена Еремина. В документе говорится, что журналист проявил самоотверженность при исполнении профессионального долга.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента ООО «Известия», город Москва (посмертно), — говорится в указе.

Военный корреспондент «Известий» погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Гибель журналиста прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, который отметил, что ООН выступает против убийства военкоров. Все подобные случаи должны быть полностью расследованы, подчеркнул он.