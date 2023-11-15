Путин наградил Памфилову орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Сергей Гунеев, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручил президент России Владимир Путин на встрече с представителями избирательных комиссий. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Кроме того, другие награды получили и представители избиркомов. Церемония награждения была приурочена к 30-летию избирательной системы РФ.

В ходе мероприятия российский лидер также сообщил, что любые попытки вмешаться в избирательные процессы, проходящие на территории России, будут пресекаться. Он подчеркнул, что государство сделает все возможное, чтобы не допустить подобных инцидентов. Путин напомнил, что выборы должны быть открытыми, прозрачными и организованными на высшем уровне. Президент уточнил, что это важно для укрепления доверия россиян к результатам голосования и для легитимности избранной власти.

Кроме этого, глава государства обратил внимание на выборы, прошедшие на территориях новых регионов страны. Путин указал, что там живут удивительные люди: крепкие душой и сердцем граждане вынуждены были голосовать под обстрелами, но несмотря на это, нужный результат был достигнут.