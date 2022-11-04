Путин наградил орденом Жукова 336-ю гвардейскую бригаду морской пехоты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В своем обращении к военным российский лидер поблагодарил их за массовый героизм, отвагу и мужество.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты, — говорится в сообщении.

Ранее Путин наградил экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. По его словам, бывший глава республики внес огромный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений во всех сферах деятельности.

7 октября Путин подписал указ, согласно которому командующие группировками войск получают право в особом порядке вручать награды от имени президента. Они смогут награждать военнослужащих ВС РФ и иных лиц, которые отличились в ходе военной операции на Украине.