Путин наградил орденом председателя Верховного суда России Путин вручил орден Андрея Первозванного председателю ВС России Лебедеву

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Президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного, передает РИА Новости. Таким образом глава государства отметил заслуги Лебедева в развитии российской судебной системы.

Самое главное, что она развивается в соответствии с потребностями экономики, прежде всего, наших граждан — в защиту своих законных прав и интересов. Это самое главное. Вы даете импульсы развития, четко и ясно показываете — как и куда, каким темпом надо двигаться, — сказал Путин.

Президент добавил, что отечественная судебная система является базой не только для развития, но и существования российской государственности.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Почета мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову. Поводом для вручения государственной награды стала активная общественная деятельность. По словам Путина, за те 20 лет, что женщина возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, помощь и поддержку получили сотни тысяч людей. Кроме того, в начале августа президент отметил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народного артиста Владимира Винокура, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов был удостоен II степени этого ордена.