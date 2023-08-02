Путин наградил орденом Почета мать Кадырова Путин наградил орденом Почета Аймани Кадырову за общественную деятельность

Фото: П/с главы и правительства Чечни/ТАСС

Аймани Кадырова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета Аймани Кадырову, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает пресс-служба Кремля. Поводом для вручения государственной награды стала активная общественная деятельность.

Служению людям посвятила всю свою жизнь меценат, благотворитель, общественный деятель Аймани Несиевна Кадырова. Почти 20 лет Аймани Несиевна возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. За эти годы помощь и поддержку получили сотни тысяч людей, — сказал президент во время церемонии.

Награду от главы государства также получил народный артист Владимир Винокур. Его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Такой же орден II степени получил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Орденом Гагарина президент наградил замначальника управления Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Антона Шкаплерова.

Ранее также сообщалось, что Путин передал государственные награды гвардии капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова их вдовам. Военнослужащие погибли в ходе выполнения задач в зоне СВО. Им посмертно присвоили звание Героя России.