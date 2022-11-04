Путин наградил орденом Почета католикоса всех армян Гарегина II

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета Верховного Патриарх и Католикос всех армян Гарегина II, сообщается в указе на портале правовой информации. В этом же документе Путин удостоил орденом Мужества 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты России.

Путин наградил орденом Почета католикоса всех армян Гарегина II, — указано в документе.

Путин ранее наградил экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, Бердымухамедов внес огромный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений во всех сферах деятельности.

20 октября президент наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани орденом Почета. Вручить знак отличия глава государства решил за общественную деятельность.