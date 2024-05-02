Путин наградил орденом Мужества губернатора приграничного региона Путин наградил губернатора Гладкова орденом Мужества за самоотверженность

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Вячеслав Гладков

Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Глава государства подписал соответствующий указ 2 мая, он размещен на официальном портале правовых актов.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, — сказано в указе.

Путин также наградил посла РФ в Туркмении Ивана Волынкина орденом Почета. Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени получил замдиректора третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Мусиенко.

Ранее Путин присвоил почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям. Среди них оказались ОАО «Севмаш», АО «Русполимет», ПО «Старт», ЦНИИчермет и Омский завод транспортного машиностроения. Награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной промышленности.

До этого Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего корреспондента «Известий» Семена Еремина. В документе говорится, что журналист проявил самоотверженность при исполнении профессионального долга. Известно, что Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона.