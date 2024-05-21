Путин наградил орденом Почета послов России в Израиле и Египте Путин наградил орденами посла в Израиле Викторова и посла в Египте Борисенко

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета посла в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте, представителя при Лиге арабских государств Георгия Борисенко, сообщается на официальном портале правовой информации. Дипломаты награждены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны.

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Борисенко Георгия Евгеньевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Арабской Республике Египет, — говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ о награждении депутата парламента Молдавии Марины Таубер орденом Дружбы. Его вручили политику на заседании Совета Госдумы. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который участвовал в награждении, Таубер внесла большой вклад в развитие отношений между Россией и Молдавией, несмотря на попытки вмешательства западных кураторов в процесс. Депутат подвергалась откровенному шантажу и угрозам, обратил внимание он.

Ранее Путин подписал указ об установлении нового почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Согласно тексту указа, награды могут удостоиться члены Центризбиркома и других комиссий с правом решающего голоса.