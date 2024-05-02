Путин наградил медалями подростков-героев из «Крокуса» Путин наградил медалью «За спасение погибавших» трех подростков из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьники Никита Иванов, Артемий Филимонов и Ислам Халилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства отметил наградой Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Донскова Артема Александровича <...>, Иванова Никиту Михайловича <...>, Халилова Ислама Бахтиеровича... — говорится в документе.

Подростки, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, вывели несколько сотен людей на улицу, когда в «Крокус Сити Холле» произошел теракт и последовавший за ним пожар. Никита Иванов, Артем Филимонов, Артем Донсков, Ислам Халилов, София Майер и другие ранее рассказали, что руководствовались знаниями, полученными на инструктаже.

Мать Артема Донскова ранее рассказала, что семье школьника позвонили из администрации президента России. По словам женщины, ее сыну предложили встретиться с Владимиром Путиным. Встреча может состояться в мае.

Донскова напомнила, что дети, помогавшие посетителям в «Крокусе», получили награды и благодарности. Семья молодого человека встретилась с руководством Мосгордумы, Общественной палаты, в ближайшее время Донсковы вылетят на аналогичное мероприятие в Махачкалу.