Путин наградил мать Кадырова орденом Почета

Фото: П/с главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС

Аймани Кадырова

Президент РФ Владимир Путин наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани орденом Почета. Вручить знак отличия российский лидер решил за общественную деятельность женщины, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации

За активную общественную деятельность наградить Кадырову Аймани Несиевну — президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, — говорится в документе.

Путин также распорядился присвоить аналогичную награду члену совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александру Янкловичу и председателю центральной контрольно-ревизионной комиссии «Союза десантников России» Игорю Яртых.

В начале октября Путин удостоил Кадырова второго за полгода генеральского звания. Глава Чечни стал генерал-полковником. Тогда политик отметил, что для него это большая честь, и пообещал оправдать оказанное доверие.

Ранее Кадырову присвоили звание Героя ЛНР. Награду ему вручил лично руководитель республики Леонид Пасечник, отметив, что всем луганцам известно, кто такие бойцы подразделений «Ахмат»..