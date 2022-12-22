Путин наградил Кадырова ордена Александра Невского

Фото: RKadyrov_95/t.me

Владимир Путин, Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач, об этом рассказал сам Кадыров в своем Telegram-канале. Он поблагодарил российского лидера за столь высокую оценку его деятельности.

Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды – ордена Александра Невского. <...> Я благодарен Владимиру Владимировичу за высокую оценку моих заслуг! В свою очередь я могу заверить Верховного Главнокомандующего, что мы не намерены сбавлять темпы работ, — написал глава Чечни.

По его словам, нынешняя ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран в адрес России заставляет удвоить усилия для обеспечения безопасности в стране.

В июле Кадыров уже писал, что Путин наградил его орденом Александра Невского по представлению заместителя председателя российского правительства Марата Хуснуллина. Он утверждал, что указом президента его представили к государственной награде за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики. Все президентские указы публикуют на официальном сайте правовой информации, однако тогда указ о награждении Кадырова орденом Невского на портале не появился.