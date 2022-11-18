Путин наградил экипаж вывозившего людей из Херсона катера «Арарат»

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил экипаж катера «Арарат». Это судно помогало вывозить людей с правобережной части Херсонской области. Указ за подписью главы государства обнародовали в пятницу, 18 ноября. В бумаге говорится, что экипаж наградили за самоотверженность и мужество, передает ТАСС. Эти качества были проявлены при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации.

Орден Мужества получили начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко, капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк. Матрос Роман Уваров удостоился медали «За спасение погибавших».

Журналисты передают, что «Арарат» помогал эвакуировать людей с правого берега Днепра. По ходу выполнения по плану последнего рейса экипаж осознал, что вывезти удалось не всех людей. Тогда моряки по собственной инициативе вернулись за гражданами.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пояснил, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие покинули район боевых действий.

До этого на фоне угрозы затопления в результате ударов со стороны ВСУ по Каховской АЭС была организована эвакуация. Как 15 ноября говорил врио главы региона Владимир Сальдо, в области продолжается эвакуация населения из 15-километровой зоны у Днепра.