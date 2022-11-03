Путин наградил Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: kremlin.ru

Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, Бердымухамедов внес огромный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений во всех сферах деятельности.

При вашем непосредственном, прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень стратегического партнёрства, - подчеркнул Путин.

Ранее Путин подарил бывшему главе Туркмении шахматы, две сабли и скульптуру «Возвращающийся наездник", которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подарки были сделаны в честь 65-летия Бердымухамедова во время встречи с ним в рамках Каспийского саммита.

В свою очередь, нынешний президент Туркмении Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть вариант использования портовой инфраструктуры Каспийского моря в интересах стран СНГ. Эту мысль президент республики озвучил на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября. По информации издания, в Каспийском море предлагается сформировать современную систему комбинированной логистики с участием стран, не имеющих выхода к Мировому океану. По мнению Бердымухамедова, каспийское направление должно занять надлежащее место в планах СНГ и рассматриваться в качестве зоны экономического партнерства.