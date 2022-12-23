Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Певица Надежда Бабкина

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени певицу Надежду Бабкину, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Кроме того, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени присвоен спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя — директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный академический театр „Русская песня“», — говорится в документе.

Ранее 23 декабря Путин вручил медаль «За отвагу» помощнику главы Чечни Ваху Геремееву, информация об этом опубликована на портале правовой информации. Также «Орденом мужества» награжден директор общества «Россети центр» Игорь Маковский.

22 декабря Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Руководитель региона поблагодарил российского лидера за столь высокую оценку его деятельности.