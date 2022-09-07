Путин: надо создать возможности для обслуживания судов Севморпути

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума-2022

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ призвал обеспечить условия для обслуживания судов и обработки грузов на всей протяженности Северного морского пути, сообщает РИА Новости. По словам главы государства, речь идет не только о разрешении прохода судов в Арктике, а о том, что график движения кораблей должен быть ритмичным, надежным и предсказуемым.

Дело не только в том, чтобы разрешить проход судов в Арктике или просто соединить две конечные точки между собой, нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и обработка грузов. А график движения был ритмичным и предсказуемым, надежным, — заявил Путин.

Лидер РФ указал на выгоду, которую получат все регионы Севморпути от грамотного функционирования логистического коридора.

Президент отметил, что на реализацию программы по налаживанию логистических путей СМП до 2035 года планируется потратить 1,8 трлн рублей.

По прогнозу грузопоток этого коридора может вырасти с нынешних 35 млн тонн до целевого показателя в 220 млн тонн, — резюмировал Путин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, изменяющий правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. В случае принятия поправок в действующий закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» на территории Севморпути не сможет находиться более одного иностранного судна без специального решения правительства.