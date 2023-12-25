Путин наделил Центробанк новыми полномочиями Путин разрешил Центробанку ограничивать сделки на финансовом рынке

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, наделяющий Центральный банк РФ правом ограничивать операции отдельных участников фондового и валютного рынков на срок до шести месяцев, сообщает ТАСС. Согласно документу, также запрещается проведение определенных сделок всеми участниками.

Поправка относится к сделкам участников торгов или их клиентов, а также к нарушениям требований закона «Об организованных торгах» или нормативных актов ЦБ РФ, которые создают угрозу стабильности финансового рынка. Теперь Центробанк может «на срок до шести месяцев ограничить совершение отдельными участниками торгов действий (сделок, операций) либо запретить совершение всеми участниками торгов отдельных действий (сделок, операций)».

Также регулятор получит право требовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований, предъявляемых к определенному участнику клиринга по обеспечению исполнения своих обязательств. Данная мера будут применяться в случае ситуации, угрожающей стабильности финансового рынка страны.