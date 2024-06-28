Путин начал встречу с выпускниками Высшей школы госуправления

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, встреча с выпускниками программы развития кадрового резерва

Президент России Владимир Путин начал встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, сообщили в пресс-службе российского лидера. Она проводится в режиме видеосвязи с окончившими VI потока программы развития кадрового резерва.

Отмечается, программа нацелена на подготовку кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Он стартовал в 2017 году и с того времени его участниками стали 463 человека. 57 выпускников возглавили российские регионы, семеро заняли посты федеральных министров, девять — первых заместителей федеральных министров.

Глава государства напомнил, что с 1 марта стартовала кадровая программа «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции. О ее запуске ранее объявлял сам Путин.

Он тогда отметил, что слово «элита» дискредитировано теми, кто не имеет никаких заслуг перед обществом, но считает себя кастой с особыми привилегиями. Глава государства уточнил, что в основном это те люди, кто «набил карманы» в 1990-х. Истинной же элитой президент назвал «тружеников и воинов, надежных, проверенных, делом доказавших свою преданность России».