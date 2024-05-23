Путин начал переговоры с королем Бахрейна Аль Халифой

Фото: Михаил Терещенко/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа (справа налево)

Президент России Владимир Путин начал переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что беседа стартовала в узком составе и продолжилась при участии членов делегаций в формате завтрака.

Ваше величество, мы не виделись с вами с 2016 года, хотя были контакты все это время. В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами, — отметил Путин.

Король Бахрейна, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за приглашение и радушный прием. Он отметил, что посещение Москвы и встреча с Путиным сделали этот день одним из самых счастливых в жизни.

В Кремле добавили, что главными темами переговоров станут перспективы сотрудничества двух государств в сфере экономики, энергетики и гуманитарной области. Кроме того, стороны обсудят актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Ближнего Востока.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия проявляет заинтересованность в хороших отношениях с государствами Африки. По его словам, в число таких стран входит Республика Чад, где в начале мая президент переходного периода Махамат Идрис Деби победил на выборах главы государства.