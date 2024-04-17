Путин на встрече с правительством обсудит паводки в стране Песков: Путин на совещании с правительством обсудит ситуацию с паводками

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин обсудит на встрече с правительством ситуацию с паводками в регионах страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, 17 апреля глава государства проведет совещание, основной темой которого будет внедрение отечественного программного обеспечения в сектора экономики.

Разумеется, будут и текущие вопросы, во главе которых тоже, естественно, будет стоять тема паводков. На месте будут [глава МЧС] Куренков, [министр строительства и ЖКХ] Файзуллин, будут также с ними на связи с президентом и [губернатор Оренбургской области] Паслер, и [губернатор Курганской области] Шумков, и [губернатор Тюменской области] Моор. Другие оперативные вопросы тоже будут сегодня обсуждаться, — сказал представитель Кремля.

Ранее спасатели эвакуировали из затопленных населенных пунктов и зон риска затопления в Курганской области 13 567 человек. Большая часть граждан находится у родственников. Остальные пережидают паводок в пунктах временного размещения.

До этого в администрации Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана поднялся на 20 сантиметров, достигнув отметки 850 сантиметров. Также продолжается повышение уровня воды в реке в Кетовском округе. В районе некоторых населенных пунктов он составляет более 10 метров. Жителей подтопляемых зон призвали незамедлительно эвакуироваться.