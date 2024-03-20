Путин: на все инициативы в послании уже выделено финансирование

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Все положения, озвученные в рамках послания Федеральному собранию, уже обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, каждая из инициатив масштабна и для их реализации необходимо проделать большую работу. В связи с этим он выразил надежду на созидательный труд всех аппаратов власти.

Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием, — заявил Путин.

До этого президент подтвердил, что все озвученные им инициативы были проработаны, их составление велось на протяжении нескольких месяцев. К соответствующей деятельности были привлечены эксперты правительства, Центрального банка и администрации главы государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с Путиным. Глава правительства поздравил российского лидера с победой на выборах президента. В ходе беседы политики договорились продолжать работу над расширением сотрудничества России и Индии.