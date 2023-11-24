Путин озвучил повестку заседания Совбеза Путин на совещании Совбеза предложил обсудить работу загранучреждений

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Совещание с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений. Также в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в рамках СНГ.

Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты их деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве, — заявил Путин.

Докладчиком на встрече выступил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Совещание прошло в онлайн-формате.

Ранее Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов гражданства России. Также им были утверждены обновленные положения о принесении присяги при вступлении в российское гражданство. В частности, документ сохраняет в ведении президента РФ только прием в гражданство в исключительном порядке, остальные вопросы принятия переходят в ведение МВД и МИД России. При этом указ расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые могут претендовать на упрощенное приобретение гражданства. Также вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт прекращения гражданства.