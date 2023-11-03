Путин: на события в Газе нужно реагировать с ясной головой

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

На события в секторе Газа нужно реагировать с ясной головой, понимая, «где корень зла», заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты. По его словам, у тех, кто спокойно воспринимает кадры оттуда, каменное сердце.

Мы, конечно, при этом должны с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет, — сказал глава государства.

Путин также заявил, что удивлен позиции «заокеанских деятелей», которые с одной стороны поддерживают евреев Израиля, а с другой — руками своей агентуры с Украины пытаются организовать в России еврейские погромы. По словам главы государства — это «невероятное свинство» и говорит о том, что на Западе преследуют свои собственные интересы. Учиненные в Махачкале беспорядки нельзя назвать двойными стандартами, сказал Путин. Это, подчеркнул он, похоже на извращение сознания.

Ранее в пятницу, 3 ноября, в приветственном слове участникам Всероссийского форума «Народы России» президент заявил, что все попытки посеять вражду между народами России обречены на провал, так как народы, живущие в стране, связывают братские узы и общая история. Основной задачей для страны остается обеспечение межнационального мира и согласия, укрепление культуры и традиционных ценностей, отметил глава государства.