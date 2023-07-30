«Запомним на всю жизнь»: Путин пожал руку отцу многодетной семьи Путин пожал руку отцу семьи с 10 детьми на параде ВМФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Сергей Шойгу на параде ВМФ

Президент России Владимир Путин пожал руку Вадиму Горелову, который является отцом десятерых детей, кадры рукопожатия опубликовал RT. Отмечается, что власти помогли семье из Магадана приехать в Санкт-Петербург на парад ВМФ России. По данным RT, Горелов награжден орденом «Родительская слава».

Президент тепло поприветствовал мужчину и поинтересовался, понравился ли ему парад, на что глава многодетного семейства ответил утвердительно.

Встреча длилась буквально минуту, но эту минуту мы запомним на всю жизнь. Честно говоря, мы бы абсолютно поняли и приняли, если бы встреча не состоялась. Я президент своей семьи, и бывает тяжело, а он президент целой страны, представляю, какая у него занятость, — сказал Горелов.

Путин 30 июля принял участие в параде ВМФ России. Мероприятие по традиции включает морскую и наземную части. В этом году в параде участвуют 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около трех тысяч военнослужащих. На торжественное мероприятие также приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

В начале июля президент встретился с восьмилетней Раисат Акиповой, приехавшей из Дагестана, которой ранее не удалось пообщаться с главой государства во время его поездки в регион. Путин запомнил девочку, которая плакала в толпе, и решил пригласить ее вместе с родителями в Москву. Кадры встречи опубликовали на сайте Кремля.