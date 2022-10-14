Путин: мы не ставим перед собой задачу уничтожения Украины

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что Москва не ставит перед собой задачу уничтожения Украины. Глава страны также добавил, что в настоящее время нет необходимости в массированных ударах.

Мы не ставим перед собой задачу по уничтожению Украины, — сказал Путин.

Он добавил, что в массированных ударах, «во всяком случае сейчас», пока нет необходимости, поскольку в настоящее время стоят другие задачи. Путин отметил, что из 29 запланированных объектов остались нетронутыми семь — их, как сказал президент, Министерство обороны «сейчас добирает».

Ранее президент РФ заявил, что Москва открыта к переговорам с Киевом. В то же время глава страны отметил, что у Украины пропало желание обсуждать мирное урегулирование после того, как от ее столицы отошли российские войска.