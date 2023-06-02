Путин потребовал не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в России

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Президент России Владимир Путин

Недоброжелатели извне стремятся раскачать ситуацию внутри страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза. Он отметил, что власти страны не позволят этому свершиться, передает РИА Новости.

Сегодня этими же вопросами мы и займемся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать, — сказал Путин.

До этого глава страны отметил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военные защищают свои земли и своих людей, а потому иного исхода, кроме как победы, быть не может.

Президент также подчеркивал, что на Западе обманули Россию, когда пообещал не расширять НАТО на восток, а потом «еще и до Украины добрались».

Ранее Путин заявил, что если странам Запада удастся развалить Россию, русский народ в привычном его понимании может не сохраниться. По его словам, вместо этого могут появиться московиты, уральцы и другие народности. Глава государства убежден, что Запад жаждет ликвидировать РФ, а потом принять под свой контроль каждый отдельный регион. Российский лидер утверждает, что эти планы уже давно были изложены на бумаге, но Москва старалась не говорить об этом «из партнерских соображений».