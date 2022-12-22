Путин заявил, что молодежь в России стала жертвой информационных атак Путин призвал разработать для молодежи отдельный курс по истории и основам государственности РФ

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В России необходимо разработать отдельный учебный курс по истории и основам государственности РФ для молодежи, заявил президент России Владимир Путин. В рамках выступления на заседании Госсовета РФ по молодежной политике глава государства сказал, что молодые люди в стране стали жертвами информационных атак, а потому они нуждаются в достоверных знаниях.

В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. <...> Наша задача — дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности, — заявил Путин.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в учебники по истории России включат подвиги героев военной операции на Украине. По его словам, уже сейчас ведется работа в этом направлении. В начале декабря он сообщил, что школьные учебники дополнят разделом про СВО. Тогда Кравцов отмечал, что новые единые программы подписаны им и переданы в Минюст.

Ранее директор РВИО, член научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков рассказал, что в России создадут учебники для школьников о героях военной операции на Украине. По его словам, в пособии будет рассказываться о командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге, десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире артиллерийского подразделения Ольге Качуре и других.

О такой инициативе ранее также высказывался и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, в новом учебнике по истории России появится раздел о военной операции на Украине, и этот учебник, как он считает, будет «правильным».