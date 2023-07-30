Путин: мобилизационный ресурс на Украине иссякает

Фото: kremlin.ru

Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. Глава государства отметил, что ВСУ формируют подразделения из технического персонала самолетов и обслуживания авиационной техники.

Сейчас мы зафиксировали, в плен взяли несколько человек, — сформировали войска, подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники. Это говорит о чем? Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается, — отметил Путин.

Президент РФ также добавил, что с 4 июня украинские войска понесли тяжелые потери как в живой силе, так и в технике — было уничтожено 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. При этом 2/3 всей разбитой техники было передано Киеву западными партнерами. В то же время российские военные забирают нужные себя участки, ВС РФ продвинулись на 15 километров по фронту и на четыре километра в глубину, добавил он.

Ранее Путин подчеркнул, что ряд пунктов, представленных в мирной инициативе Африки по урегулированию ситуации на Украине, труднореализуемые в условиях наступления Вооруженных сил Украины.