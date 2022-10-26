Путин: мир становится многополярным, несмотря на противодействие Путин: мир становится многополярным, несмотря на противодействие других стран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Мир в настоящее время меняется и становится многополярным, однако некоторые страны пытаются любой ценой сохранить свою гегемонию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, для этого используется широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов и средств: от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения односторонних санкций против несогласных.

Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, — подчеркнул президент.

Глава РФ уже говорил о начале трансформации мироустройства, в рамках которой мир движется к многополярности, более демократичной и справедливой системе мироустройства. По его словам, уходу к многополярности сопротивляются те, кто хочет сохранить гегемонию.

Путин добавил, что движение к многополярному миру является стратегическим вектором мировой политики, что подтвердил состоявшийся в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он также отметил, что весьма заметную роль в становлении многополярности играет Азия, где крепнут новые «центры силы», тогда как Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности.