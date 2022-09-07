Путин: международное право попирается, но Россия его не нарушает

Международный правовой устав попирается, однако Россия его не нарушает, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ, сообщает РИА Новости. В качестве доказательства своего суждения российский глава сослался на войну в Ираке, бомбардировки Югославии и Белграда. По мнению Путина, в тот момент, когда происходили эти исторические события, никто не вспомнил принципы международного права. В связи с этим, как считает Путин, РФ действует в рамках правовых норм.

Международное право всегда попирается. Вот сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке без всяких санкций ООН? Кто разрушал Югославию под благовидными предлогами, кто это делал? Кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировки Белграда? Никто не вспоминал тогда о принципах международного права, — заявил Путин.

Иракская война началась в 2003 году. Тогда ВС США вторглись на территорию Ирака с целью свержения террориста Саддама Хусейна. Соединенные Штаты вывели свои войска в 2011 году. Бомбардировки Югославии со стороны вооруженных сил НАТО начались 24 марта в 1999 году и закончились 10 июня того же года. По оценкам местных властей, погибло до 5700 мирных жителей.

Ранее Путин заявил, что доминирование одной страны в мире опасно и порождает системные риски. Также он отметил, что демократический и справедливый мир должен быть устроен на принципах уважения и доверия между странами. Глава государства добавил, что международное право нуждается в развитии, а не отмене, но сейчас оно подменяется диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и справедливости.