Путин лишил гражданства екатеринбуржца, мечтающего жить в Латвии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин лишил гражданства екатеринбуржца Константина Соколова, мечтающего жить в столице Латвии, сообщает URA.RU. Решение принято на основании прошения 38-летнего бывшего россиянина. Как рассказала порталу мать Константина Анна Соколова, мужчина часто бывал в Риге и давно вел разговоры об отказе от российского гражданства.

Дедушка Константина, мой папа, родился в Риге, семья раньше проживала в Риге. Сын как-то, еще до ковида, съездил туда на соревнования, ему очень понравился город. Говорил: «Хочу туда переехать жить». Вел разговоры о лишении себя гражданства. Видимо, в связи с этим и понеслось, — рассказала женщина.

Она призналась, что сын подал прошение о выходе из гражданства и что оно удовлетворено, но узнала женщина об этом только от журналистов. При этом сам мужчина проживает в Екатеринбурге и работает программистом. От комментария он отказался.

По данным портала, президент подписал указ о лишении гражданства накануне, 9 января. Вместе с Соколовым в нем так значатся еще восемь человек.

Ранее сообщалось, что 9 января Путин также лишил гражданства 24-летнюю россиянку, которая хотела получить гражданство Украины. Она родилась в Москве, а ее родители украинцы. В 2021 году она подала документы на украинское гражданство, но для этого нужно было отказаться от российского паспорта. Поэтому в 2022 году девушка отправилась в Россию, но вернуться не смогла из-за начала специальной военной операции.