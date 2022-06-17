Путин рассказал, на чем основаны санкции Запада Путин: санкции Запада против РФ основаны на недооценке экономики России

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Конструкция санкций Запада основана на ложном утверждении о том, что экономика России «несуверенна и уязвима», заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. По словам российского лидера, государственный суверенитет в XXI веке не может иметь фрагментарный характер. В связи с этим, по мнению Путина, Россия должна отстаивать политическую и экономическую независимость.

Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам важно не только отстаивать политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, — заявил Путин.

Ранее президент России рассказал, что Евросоюз нанес удар по экономике Европы «своими руками». По его словам, вследствие антироссийских ограничений инфляция в некоторых странах еврозоны выросла до 20%. Российский глава подчеркнул, что от «санкционной лихорадки» Евросоюз может потерять за год около $400 млрд.

Кроме того, Путин отметил, что экономика РФ не оправдала мрачные прогнозы по спаду, озвученные весной. Глава страны подчеркнул, что эти слухи являлись инструментами информационной борьбы.