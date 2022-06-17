Путин: ключевые для бизнеса понятия подорваны Западом ради амбиций

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ключевые для бизнеса понятия основательно подорваны Западом. По его словам, европейские партнеры сделали это ради амбиций.

Ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны Западом ради амбиций, — сказал президент.

По словам Путина, это сделано намеренно. Глава страны указал на то, что Запад по—прежнему борется «во имя устаревших геополитических иллюзий» и вынуждает страны проходить новые испытания после пандемии, нарушившей имеющиеся связи.

Сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие — заявил Путин.

Ранее Bloomberg указал на то, что Путин вынудил Запад обходить свои же санкции. Несмотря на жесткие антироссийские рестрикции, Евросоюзу приходится идти на компромиссы из-за роста цен на нефть и высокой инфляции, отметило агентство.