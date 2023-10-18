Путин: китайская инициатива «Один пояс — один путь» близка России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Китайская инициатива «Один пояс — один путь» близка российской идее о создании большого евразийского пространства, внутри которого будут осуществляться различные интеграционные процессы, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это относится и к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), передает пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива «Один пояс — один путь» хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданиям такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура, — отметил глава РФ.

Также Путин заявил, что Москва очень рада успехам Пекина в реализации инициативы. Этот проект касается «очень многих из нас», подчеркнул президент. По его словам, Москва и Пекин едины в своем стремлении наладить равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Помимо этого, российский лидер пригласил представителей стран, участвующих в международном форуме «Один пояс — один путь», посетить «Транспортную неделю» в Москве, которая состоится в ноябре. Путин также призвал заинтересованные страны к сотрудничеству в вопросе развития Северного морского пути. По его словам, скоро навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении пути станет круглогодичной.