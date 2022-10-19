Путин: Киев засылает людей на территорию России и создает бандподполье

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев создает бандитское подполье, засылая диверсантов на территорию России, заявил на заседании Совбеза 19 октября президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что именно спецслужбы Украины организовали теракт на Крымском мосту. Путин также назвал бандеровцев идейными предшественниками действующих украинских властей, сообщает РИА Новости.

Как и их (Киева. — NEWS.ru) идейные предшественники бандеровцы — пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы, — подчеркнул Путин.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что следствие подтвердило версию об организации и планировании теракта на Крымском мосту украинскими спецслужбами. Он отметил, что среди причастных к преступлению значатся граждане Украины, России, Армении и Грузии. С задержанными уже провели следственные действия.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма.