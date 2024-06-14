Путин: Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украина готовила атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому Россия признала их независимость, а также заключила договор в соответствии с международным правом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии МИД. Он упомянул, что Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но предложение было отвергнуто, передает слова президента корреспондент NEWS.ru.

ЛДНР имели полное право заявить миру о своей независимости, но Киев в ответ на это пошел войной на Донбасс. Россия не начинала войну, это Киев вопреки договоренностям продолжал боевые действия и постоянно провоцировал, — пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что новые территории навсегда останутся частью России. Этот вопрос даже не может обсуждаться, пояснил он.

Также Путин в ходе выступления заявил, что рассматривались разные варианты действий, когда российские войска подошли к Киеву в 2022 году. При этом решений о штурме города не было.

Кроме того, он предположил, что народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать конфликт, но его причина заключается в авантюрной политике Запада. По его словам, события на Украине являются прямым результатом развития истории конца XX — начала XXI века.