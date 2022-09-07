Путин: качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Качество жизни людей, живущих в Европе, становится хуже из-за антироссийских санкций, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Российский глава считает, что от рестрикций также страдает европейская промышленность. По словам Путина, лидеры ЕС вводят ограничения по «указке» Вашингтона.

Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евро-атлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах, — сказал он.

Ранее на ВЭФ российский лидер рассказал, что РФ справляется с «экономической, финансовой и технологической агрессией Запада». По мнению Путина, изолировать Россию от всего остального мира невозможно. Он отметил, что страна способна полностью обеспечить себя всеми природными ресурсами и будет дальше стимулировать развитие, используя меры господдержки.

Bloomberg со ссылкой на отчет для правительства РФ составил прогноз о дальнейшем развитии российской экономики. Отмечается, что экономика РФ в будущем рискует столкнуться с более серьезными последствиями из-за санкций западных стран. «Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как «стрессовый» сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.